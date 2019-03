"¡Ay, qué miedo este momento! ¡Che, manejen bien, por favor!", alzó la voz en momentos en que el piloto saca su teléfono celular y toma unas fotos. "¿Esto no va directo a ShowMatch, no?", cuestiona el empleado. La mediática lo deja tranquilo asegurando: "No, esto no va a ningún lado, vamos presos todos", y él responde: "Si yo me voy a hundir, vos venís conmigo".