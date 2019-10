“Tenés muchos mambos… No te estoy faltando el respeto. No te ataqué. Evidentemente tenés algo personal, por que yo me estoy enterando recién de esto”, dijo Viciconte asombrada por la reacción de su compañera. “No tengo ningún mambo, yo no te falto el respeto y te pido que te ubiques. El otro día me faltaste el respeto cuando salí a hablar de Silvina, yo estaba dando una opinión y me saliste a atacar... Nunca te conocí hasta que llegué acá al programa”, finalizó Zámolo.