¿Por qué cree que el 40,4 por ciento de los votantes eligieron la fórmula Macri-Pichetto? “Se me escapan las razones… con una economía devastada, deuda impagable, deuda. Votar a un modelo que empobreció a vos, a mí, a los que están en la mesa y a parte de su círculo íntimo, empresas del círculo del Presidente que han perdido el 30 por ciento de su valor... No entraría en una razón más de peso que el deseo concreto de que el peronismo no vuelva; a eso lo llamo anti peronismo. Pero bueno, pongo esto en la mesa y en potencial respecto a la participación de Smartmatic”, había considerado Pablo Echarri.