Ahora si, puedo decir que me pareció una pelotudez total todo lo que dijiste hoy. No que vos lo seas, sino que a mi desde mi punto de vista, me pareció que te fuiste a suicidar prácticamente porque defender en este momento, no a Darthés en si porque es un código de amigo y te lo respeto. Lo que me parece que defiendas al hombre no tiene ningún sentido. Mira... macho hemos vivido en un patriarcado espantoso te lo dice el que hace “La cátedra del macho”, que ha sufrido una des-construcción gracias a que ha tenido una hija militante del feminismo. Defendernos a nosotros, ¿de qué, Rubén? Si hemos sido los dueños del universo durante todo el tiempo y hemos oprimido, castigado, sublevado a las mujeres durante tanto tiempo. Entonces, me parece que ahí fuiste a suicidarte porque tenías ganas de ir a la tele. No lo sé por qué lo hiciste... Pero esa es mi opinión personal...