A través de una llamada telefónica, el productor de 41 años se sincera y reiteradas veces destacó que se considera una persona única: “Vengo de otro planeta porque tengo una mirada diferente al resto. Me siento único. Además, al viajar tanto, recorrer el mundo entero y aprender de tantas culturas, hace que todos los días conozca distintos géneros musicales. Mis oídos están abiertos para todo, me gustaría incorporarlo lo más que puedo en mis producciones. Gracias a todo esto me siento unique (único)", se define, remarcando la palabra en un tono especial, haciendo a un el acento americano para aplicar una tonada británica.