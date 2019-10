Pero mientras se dirimía la cuestión, Prince lanzaba dardos desde las escasas entrevistas que daba. Fue uno de los pocos que se negó a participar en We are the world porque era un proyecto de Michael. Luego también desechó hacer un dúo y parecer en el video de Bad. No quería compartir nada con Jackson. Con el tiempo el recelo se fue morigerando. Y hasta intercambiaron gentilezas a través de los medios. Pero el (mal) genio de Prince pudo más. Una noche que Michael fue a ver una actuación conjunta del de Minneapolis y Will I Am, Prince bajó del escenario y desafiante tocó un largo solo con su instrumento a escasos centímetro de la cara de Jackson que no se tomó demasiado bien el “homenaje”. La naturaleza competitiva de Prince se exacerbaba cuando el rival era Michael Jackson.