“Era algo que necesitábamos. En mi caso particular lo conozco a Alejandro y al poco tiempo me pide tener a Martina. Me quedo sin trabajo, mi vida empieza a cambiar. Me convertí en una mujer de su casa porque amo ese rol, es el que más me gusta de todos: ser mujer, esposa, madre. No lo podrías creer. Me gusta lo que construí. Pero no encontraba lo otro”, se explayó.