La propuesta de Canal 9 se suma a un año electoral en el cual las emisoras quieren tener un espacio político para que los candidatos vayan a dar sus propuestas y estén representados las opciones electorales. Viviana adelantó a Teleshow que la idea del ciclo era la suma de todos los protagonistas de la actualidad: "El programa va a ser súper plural, van a estar todos. Ya en la primera semana se verá claramente porque estarán todos los colores políticos. Voy a tratar de no juzgar y de escuchar, que es algo que últimamente en el periodismo se ha perdido porque el periodista quiere ser más protagonista que el político, que el actor, que el artista, que el mundo; quiere ser el título, y el ego está insoportable. Me gustaría tener la humildad de poder guardarme un poquito mis opiniones. Las voy a plasmar, por supuesto, pero no todo el tiempo. Quiero escuchar a todos".