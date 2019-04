—A mí me encantaría. Sí, sí, a mí me encantaría. No sabía lo que se sufría en un divorcio. Lo que más me irritaba era que me llamaba 68 veces por día. A propósito, obviamente. Cuando le abría la puerta, era como una cosa que se me notaba en la cara que lo amaba, y él me miraba y yo decía: "Este tipo no puede más de amor". Hasta que un día fue muy genial porque estábamos en la puerta del colegio de Martina, no me acordaba si le tocaba ir a buscarla a él, y para no llamarlo fui igual; si le tocaba a él, me iba. De repente me dice una mamá: "No te des vuelta pero te está mirando, se está por desmayar". Me dijo una frase muy guaranga. Yo ya me había dado cuenta igual que el corazón me empezaba a latir más fuerte. Ese día fue muy genial: nos fuimos a casa, Martina se fue a merendar a la casa de una amiga, y nos reconciliamos para siempre. La persona que trabajaba en casa se dio cuenta que la puerta de mi cuarto se cerró y no salíamos nunca más. Yo igual te soy una remadora en la vida; solo me detengo cuando siento que ya hice todo. Sentía que el amor no estaba terminado pero que de esa manera se iba a desgastar.