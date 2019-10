“Apenas me llegó el chat de una de nuestras compañeras, en una de las comisiones, ahí dijimos vamos a chequear. Thelmi estaba filmando y no podíamos comunicarnos con Sabri, que es la abogada. Cuando ya nos dimos cuenta que realmente era un hecho la reacción fue de llanto. Llanto y alegría porque fue un montón, y todavía sigo a flor de piel, dormí muy poco, en doce horas montamos la conferencia. Sigue siendo algo muy emocionante porque hace diez meses no imaginábamos todo lo que pasó con la conferencia de Thelma”, arrancó la actriz.