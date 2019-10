Nueve años más tarde, la artista de 26 años lo declaró públicamente junto al colectivo de Actrices Argentinas en la sala del Multiteatro en una conferencia de prensa. Allí mismo, un numeroso grupo de actrices reconocidas la acompañaron a Fardin, donde la ex Patito feo relató lo sucedido a través de un video: “Lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años.Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección.” relató en la grabación