En dichos reencuentros familiares y las veces que vuelve a su ciudad natal, Sebastián se sigue sorprendiendo sobre la repercusión que genera cuando camina por la calle. “A veces se me hace raro porque gente que conozco hace mucho tiempo, o que fuimos al colegio juntos me piden fotos para sus padres o sobrinas. Pero me divierte y me emociona mucho. A la vez, que se sientan orgullosos es gratificante para mí. Siempre es lindo que te reconozcan y te feliciten por tu trabajo. Además, me pone feliz por toda mi familia. Me cuentan emocionados que los paran en la calle y a mí se me cae alguna que otra lágrima, porque si no fuera por ellos no podría estar donde estoy hoy. Lo merecen más que yo. Confiaron cuando nadie lo hacía y se la jugaron en todos los sentidos”.