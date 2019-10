El tiempo pasó, pero las heridas no curaron, incluso se profundizaron. Ahora, la actriz venezolana fue más al ruedo contra su yerno y aseguró que no tiene un buen sentimiento por el joven desde que la hija se mudó con él: “Lo único que puedo decir es que Paulo fue quien trajo a Oriana a vivir a Europa”, señaló Catherine consultada por el diario Sport de España. Y aunque intenta tomar el tema con algo de humor, no puede ocultar el verdadero sentimiento que tiene hacia el delantero: "Le digo que lo odio, y él responde que la está cuidando mucho”, se conformó la actriz.