El chat que filtró Alex no concluyó ahí. A los pocos minutos Claudio le contestó al ex concursante del Bailando: “No puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa así”, lo acusa el ex marido de Nannis, haciendo referencia a las declaraciones que realizó el rapero en el ciclo italiano Live - Non è la d’Urso, que originó toda la discusión. Y un nueve frente abierto para el Pájaro.