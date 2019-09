Yoko dijo después que "Grow Old With Me" era para John "una canción que acabaría siendo un clásico". También que quería trompetas y arreglos de sinfonía, pero estaban trabajando con un tiempo límite para publicar Double Fantasy (que salió para Navidad) y así fue que la canción no entró y quedó para el disco siguiente. Un álbum en el que John ya no estaba.