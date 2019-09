"Cuando menos me esperaba me enteré de tu llegada. Llegaste en un momento clave para mi vida, y hoy teniéndote así de cerca me doy cuenta que todo lo que paso hoy solo puedo agradecerlo. Todo cobro sentido cuando te tuve por primera vez en mis brazos, cuando nos vimos por primera vez y yo no podía parar de llorar por conocerte. El tiempo vuela. Hoy te veo sonreír y me muero de amor, sos más de lo que alguna vez imaginé que podía llegar a sentir siendo tu tía", siguió.