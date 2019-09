No obstante, ese no habría sido el único episodio. Luego ocurrió otro más. "En la Comisaría de la Mujer me aconsejaron que llamara ante cualquier evento de ese tipo, y en otra discusión él vuelve a insultarme. Llamé al 911 y se acercaron unos oficiales. Ellos no toman partido, me escucharon a mí y a él, que contó una versión opuesta a la mía, y lo invitaron a que me denuncie".