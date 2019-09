Santiago Artemis fue el encargado de lookear a Natalie, que interpretará a la madre gestante de Victoria. "Se trata de un vestido de mi colección The Greatest love of all que se presentó la semana pasada, inspirada en Jem and the Holograms (dibujos animados de los '90) y Whitney Houston, mis ídolas", explicó el diseñador que eligió el modelo en conjunto con la actriz en su atelier.