—No, porque yo me he podido armar y he aprendido como argentino trabajador a, cuando tengo la posibilidad de ahorrar algo, transformarlo en otra cosa. Pero esta última me agarró con un montón de situaciones que no cobré todavía. Esto se lo hacen absolutamente a todas las personas del país y es siniestro. Unos tipos que están detrás de una computadora se sirven de mi trabajo para enriquecerse. Ni siquiera es a través de la cultura del trabajo más primaria que conocemos. que es un empresario que contrata gente y vive del tiempo de la gente, le paga a la gente por su tiempo pero él se queda con una plusvalía y se hace más rico. No, no es así; son unos tipos que de la nada se quedan con el trabajo de todos, que no les pertenece porque no hicieron absolutamente nada, lo único que hicieron fue mover unos números que tienen en una computadora. Si quieren que trabajemos para vivir, entonces respétenlo. Esto tiene que ver con una fuga de capitales, directamente. Yo soy patriota en ese sentido, por lo menos por el momento: mientras haya pobres alrededor mío yo voy a tratar que esa pobreza desaparezca. Siento que la única manera que esa pobreza desaparezca hoy es cerrando la salida de capitales. No hay otra forma. No importa qué moneda, cada pedazo de dinero, valor que sale de la Argentina, es un pobre más. Es así de simple.