La armonía de la pareja parecía reinar entre ellos. Por eso, llamó mucho la atención cuando More anunció vía redes sociales que estaba separada de Ambrosioni. Además, contó que sufrió malos tratos e infidelidades por parte del padre de su hijo. En medio de una profunda tristeza, dijo: "Me fue infiel, le encontré fotos en el teléfono". "Ya no estoy más enamorada, Facundo me da asco. A él lo mantenemos entre mi papá y yo", aseguró.