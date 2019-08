—No. "¿En qué novela lo vi trabajar?". "No, no, no, novela no". "¿Pero usted no es actor?". "No. A veces me confunden". Qué sé yo, juego un poco, me divierto. Porque si no tengo que empezar a explicar: "No, mire, yo soy fulano de tal y me dedico a tal cosa…". No me da para entrar en este tipo de conversación todo el tiempo. La persona no quiere una explicación de quién soy yo, la persona quiere saber si yo soy quien él piensa que soy o no; entonces contesto sí o no, ya está.