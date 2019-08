"Adriano me pareció hermoso… No sabía cómo encararlo -admitió Jey-. Cuando me dijo que no me conocía, pensé que era una pose medio snob, que se las daba de no mirar televisión ni leer revistas. Pero después me di cuenta de que era real, y eso también me atrapó. En ese momento yo estaba en el Bailando y el nuevo encuentro quedó postergado. Aunque me gustaba, mi cabeza intentaba esquivarlo, porque presentía que nos iba a pasar algo fuerte. ¡Y así fue!".