🌈La vida es increíblemente hermosa✨Pero no se dan una idea cuanto más mágica es con este hombre como papá. Posta eh, no es chiste 😊 Cualquier persona que lo conozca , no me va a dejar mentir. Mi viejo es de las personas más bondadosas, cálidas y amables que conozco. Un tipo que no escatima en talento y pasión por cada cosa que hace. Incansable trabajador pero no sólo en lo personal y/o profesional, trabajador en el sentido de querer aportar su grano de arena al mundo. Este mundo tan hermoso pero con una cuota alta de miseria y miserables. Gracias a dios, así y todo, esa clase de gente es minoría. Pero como lastiman eh 😓. 24 años y todavía no logró entender su propósito. Quiero decir, el de la gente miserable. ¿Será que tanta luz les molesta y por eso se creen dueños de la impunidad ? No lo sé 🤷🏽‍♀️ A vos seguidor, seguidora que estás leyendo esto : no fomentes la mediocridad. No consumas veneno (por favor, con mucho amor y respeto te lo digo a modo de consejo). AMO la televisión, amo el arte. Pero está en cada uno decidir cambiar de canal ( sabiendo que la tv ofrece otras opciones ) o dejar que seres carentes de la mínima demostración de afecto manejen tu forma de pensar como si fueses un títere, dándole cámara y micrófono ilimitado a a quien fábula y se cree su propia mentira. 🤥🙏🏼 A vos pa, MUY feliz cumpleaños ♥️ @osvaldolaportok . Quiero agradecerte por enseñarme tu filosofía de vida. Equilibrio, silencio en lugar de grito y por sobre todas las cosas, Tiempo. A vos Pa que sos único, que sos atípico te deseo en este cumpleaños y siempre, que sigas brillando ✨🤩 en tu día a día y en casa escenario que transites . Que sigas aportando tu granito de arena al mundo, que no cambies. No cambies nunca por favor. Te amo mil ♥️. . Les dejo esta frase simple, cortita y sin vueltas : “ La gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas. La gente mediocre, habla de otra gente”. Jⷤuⷤlⷤeⷤsⷤ Rⷤoⷤmⷤaⷤiⷤnⷤsⷤ 🤫♥️