"Yo tengo mi propia personalidad. Me molesta cuando dicen que soy 'el hermano de…'. A veces la gente me reconoce, pero como me da vergüenza digo que se confundieron de persona. Otras veces, que me agarran con mejor gana, digo que soy yo", agregó Martínez Suárez, quien cultiva un bajo perfil, incluso no le gusta salir en las fotos cuando está con su hermana en eventos públicos: "Me pongo atrás del más alto".