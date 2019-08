"Fue un nacimiento muy fuerte. Circuló que ella tuvo problemas porque yo no me quise hacer una cesárea, gente mala que no tiene nada que hacer. Nadie me dijo de hacer cesárea cuando estaba en la sala de parto. De hecho, la obstetra me explicó que no ofreció una cesárea porque no había tiempo", aclaró tiempo después del nacimiento en diálogo con La Once Diez.