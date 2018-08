Patricia Sosa tenía 16 cuando su amiga Alicia le contó que su primo Oscar Mediavilla, (que tenía 17 en ese momento) necesitaba alguien que hiciera coros en su banda de rock. "Me tomé el colectivo 20, fui a Valentín Alsina y lo vi por primera vez. Él tenía novia y, aunque a mí me había gustado, no iba a darle mucha bolilla. Con el tiempo, él se peleó con la chica y me invitó a ir al cine y así empezamos", dice la cantante desde Estados Unidos antes de viajar a Cuba a presentarse en un recital. Pero no todas fueron rosas en esta relación. Se casaron, tuvieron una hija, se separaron y volvieron a elegirse.