—Sí, le tuve el miedo. Y lo tengo a veces. No te voy a decir que es tan fácil: a veces los prejuicios parten de uno mismo. La primera reacción de cualquier persona es: "No me gusta". Y a lo mejor no es que no te gusta, sino que no lo conocés. Entonces hay que darse la oportunidad. Todo es un proceso de un tiempo, y creo que en mi caso el cambio fue paulatino, con mis años, con mis deseos, con los cambios que también sufrí yo como mujer, como persona. Es importante en ese sentido ir con el pulso natural de lo que te pide el sentimiento, y creo que no puedo no cambiar porque está en mi esencia: termino esta entrevista y me voy a llevar algo de acá, y eso me va a trascender y va a hacer que una cosa cambie en mí. En esencia, a mí me siguen doliendo las mismas cosas. Pero ahora estamos viviendo un cambio de paradigma que nos tiene a todos medio descolocados: no sabemos muy bien qué pensar. Está la necesidad de replantearse un montón de cosas, y aunque no tengamos muy claro hacia dónde vamos, siempre que haya respeto y que haya cariño e intenciones de convivir, todo lo que está sucediendo puede ser muy positivo.