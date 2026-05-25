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El hijo de AMLO deja su cargo en Morena y busca ser diputado: ¿Qué sigue para “Andy” López Beltrán?

“Andy” López Beltrán anunció este 25 de mayo su renuncia a la Secretaría de Organización del CEN de Morena y a su lugar en la Comisión Nacional de Elecciones

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La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)
La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)

Andrés Manuel López Beltrán informó este lunes 25 de mayo su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. En una carta dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, al Congreso y Consejo Nacional, y a la militancia en general, el político explicó que su decisión responde a su intención de contender por el cargo de Diputado Federal por el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro y Jalapa, entre otros.

La separación, señaló López Beltrán, es congruente con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido.

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Una salida anunciada con meses de anticipación

Desde finales de 2025, analistas y medios especializados habían anticipado que López Beltrán prepararía su salida de la Secretaría de Organización de Morena, tras tensiones internas y reveses electorales que dejaron huella en su gestión. Entre los factores que se señalaron como detonadores figuró un choque con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el manejo del partido y la definición de candidaturas de cara a 2027.

El regreso a Tabasco había sido descrito como un repliegue estratégico, con el objetivo de buscar un cargo legislativo y construir desde la base un relanzamiento político con miras al largo plazo, siguiendo un camino similar al trazado por su padre: Tabasco, Ciudad de México y, eventualmente, la Presidencia de la República.

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El político tabasqueño comunicó su desvinculación de la estructura nacional morenista, argumentando que busca postularse como legislador, decisión que se fundamenta en acuerdos internos y tras un periodo de tensiones en el partido. (Foto: Cuartoscuro)
El político tabasqueño comunicó su desvinculación de la estructura nacional morenista, argumentando que busca postularse como legislador, decisión que se fundamenta en acuerdos internos y tras un periodo de tensiones en el partido. (Foto: Cuartoscuro)

Ariadna Montiel le desea éxito y celebra su “nueva etapa”

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a la carta de separación a través de sus redes sociales. Agradeció a López Beltrán, a nombre del partido, “su trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante del movimiento” y celebró la nueva etapa que emprende. “Estoy segura de que vienen nuevos retos y grandes logros para ti”, escribió Montiel, quien cerró su mensaje destacando la amistad y el compañerismo construidos a lo largo del camino.

@A_MontielR
@A_MontielR

Los números que deja como saldo en Morena

En su comunicado, López Beltrán presentó un balance de logros al frente de la Secretaría de Organización:

  • 10 millones de nuevos militantes incorporados al padrón de afiliados.
  • Cerca de 7 millones de nuevos afiliados credencializados, mediante 300 módulos de credencialización instalados en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país.
  • Comités Seccionales establecidos en 69,396 secciones electorales, equivalentes al 97% del total nacional.
  • Consejos Municipales conformados en 1,952 municipios, el 97.60% de los municipios con régimen de partidos. Esta actividad, indicó, quedará concluida el próximo 31 de mayo.
  • Más de 272 asambleas de evaluación y organización realizadas en todo el país junto a los coordinadores del partido.

Con base en estos resultados, López Beltrán afirmó que Morena es hoy “la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”, así como una de las más organizadas, y destacó que el partido se ha convertido en un referente internacional en materia de organización.

La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)
La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)

El regreso a Tabasco

López Beltrán cerró su comunicado con un mensaje directo a sus paisanos tabasqueños, describiendo como un orgullo haber nacido en “la cuna del movimiento” y expresando su deseo de regresar a los orígenes para “seguir construyendo desde abajo la Transformación del país”.

“De la Transformación venimos y a transformar vamos”, concluyó el político, quien ahora buscará consolidar su proyecto electoral en el estado que dio origen al movimiento que fundó su padre.

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