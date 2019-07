-La verdad es que me encanta probar cosas que al menos para mí sean nuevas. Me encanta explorar y descubrir conceptos, ideas, melodías o ritmos. Así que supongo que me resulta más natural y más vivificante comenzar proyectos que sostener uno durante toda mi vida. Pero para comenzar nuevos proyectos y poner manos a la obra en nuevas ideas es necesario también poder dejar o terminar aquellos que ya no me llevan a donde necesito ir.