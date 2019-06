–Demasiadas pocas cosas es responsable de algunas canciones del disco porque me lo propuso Juan José Becerra. En este caso editor de Planeta y de mi libro. En otro caso, un escritor alucinante, amigo, que me propuso editar las canciones en papel, jugar con el papel; y eso me emocionó, me encantó la idea y me llevó a ir a buscar un montón de otros escritos que no eran canciones.