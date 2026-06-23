Colombia

Felipe Harman volvería a la ANT tras apoyar la campaña de Iván Cepeda: Presidencia publicó su hoja de vida tras elecciones

El exalcalde de Villavicencio analiza las implicaciones jurídicas de asumir nuevamente funciones en el Gobierno, pues busca preservar la posibilidad de participar en las elecciones regionales de 2027

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Juan Felipe Harman, director de la ANT, denunció las presuntas irregularidades en la adquisición de unos predios - crédito Presidencia
Felipe Harman dejó la ANT a comienzos de junio para vincularse a actividades políticas durante la campaña presidencial. - crédito Presidencia

Presidencia publicó este lunes 22 de junio la hoja de vida de Felipe Harman Ortiz en la sección oficial de aspirantes a cargos públicos, paso que permite su eventual retorno a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como director.

El trámite administrativo se realizó tan solo 19 días después de que Harman presentara su renuncia para unirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, en la recta final de la contienda electoral donde Abelardo De la Espriella resultó elegido presidente para el periodo 2026-2030.

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Renuncia temporal para participar en campaña electoral

Felipe Harman Ortiz dejó la dirección de la ANT a principios de junio de 2026, presentando una renuncia irrevocable con el argumento de asumir un papel en la consolidación de los avances democráticos respaldados por el gobierno de Gustavo Petro. Durante el proceso electoral, Harman se integró a la campaña de Iván Cepeda como uno de los responsables de la logística y movilización de votantes, con el objetivo de impulsar el desempeño del Pacto Histórico de cara a la segunda vuelta presidencial.

Según lo reportado por Blu Radio, Harman confirmó la postulación de su hoja de vida y señaló que actualmente analiza el proceso junto con sus abogados.

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El exfuncionario explicó que revisa las implicaciones legales de aceptar nuevamente la dirección de la ANT, ya que una designación podría afectar su habilitación para participar en las elecciones regionales de octubre de 2027. “Voy a hacer el análisis jurídico para no inhabilitarme en las territoriales”, declaró Harman a la emisora.

Durante la contienda electoral, Harman participó en labores de coordinación y movilización relacionadas con el proyecto político de Iván Cepeda. - crédito Reuters y Alcaldía de Villavicencio
Durante la contienda electoral, Harman participó en labores de coordinación y movilización relacionadas con el proyecto político de Iván Cepeda. - crédito Reuters y Alcaldía de Villavicencio

Trayectoria y funciones en la ANT

Felipe Harman asumió la dirección de la Agencia Nacional de Tierras en febrero de 2024. Es ingeniero civil y especialista en gestión de ciudad y territorio. Previamente, fue alcalde de Villavicencio entre 2020 y 2023, y concejal de la capital del departamento del Meta entre 2016 y 2019. Durante su gestión en la ANT, el foco estuvo en la entrega de tierras y la implementación de la reforma agraria, como parte de los objetivos trazados por el gobierno nacional.

La hoja de vida de Harman fue publicada a las 6:30 de la tarde del lunes 22 de junio, formalizando el primer paso del proceso administrativo requerido para su eventual regreso a la dirección de la entidad. La publicación se realizó un día después del cierre de las urnas, en un contexto de transición política tras la victoria de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

El perfil profesional fue incluido en el portal oficial de presidencia como parte del trámite previo para la designación en cargos del Ejecutivo. - crédito captura de pantalla
El perfil profesional fue incluido en el portal oficial de presidencia como parte del trámite previo para la designación en cargos del Ejecutivo. - crédito captura de pantalla

Reacciones y cuestionamientos al proceso

El trámite generó reacciones en el ámbito político. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, cuestionó el regreso de Harman y criticó la dinámica de funcionarios que alternan entre cargos públicos y actividades electorales.

“Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, expresó De Bedout en sus redes sociales.

Alejandro De Bedout cuestionó el regreso de exfuncionarios tras su participación en campañas electorales. - crédito @alejodebedout/X
Alejandro De Bedout cuestionó el regreso de exfuncionarios tras su participación en campañas electorales. - crédito @alejodebedout/X

La discusión sobre el regreso de Felipe Harman también se enmarca en la ausencia de un nombramiento en propiedad tras su salida de la ANT, lo que permitiría su reincorporación sin restricciones administrativas. La publicación de la hoja de vida no constituye una designación definitiva, pero sí habilita formalmente el proceso para su posible nombramiento.

Balance de gestión y cierre de ciclo

Si se concreta el retorno de Harman Ortiz a la Agencia Nacional de Tierras, su principal función será coordinar el balance de gestión y facilitar el empalme administrativo con el equipo del mandatario electo.

“Es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, afirmó Harman al justificar la posibilidad de retomar el cargo, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio.

Durante la campaña, Harman participó en las tareas de movilización del Pacto Histórico y en la coordinación de transporte de votantes durante el denominado “Día D”. La publicación de su hoja de vida ocurre en un periodo de cierre de la administración de Gustavo Petro, donde varias entidades preparan informes de gestión para la transición hacia el nuevo gobierno.

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