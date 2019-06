—Mis padres solo me dieron su apoyo. Me vine cuando tenía 20 años. Ellos me apoyaron cuando me fui a los 13 años y ya no volví más porque ingresé en un Liceo Militar, después me fui a San Francisco, Córdoba, después a Misiones y finalmente vine a la Capital. Solo recibí confianza, apoyo y seguridad de que no me iba a meter en ninguna cosa extraña y que no iba a cometer algún error que me costara humanamente. Confiaban en mí y en mi crianza.