Colombia

La SAE subastó en más de $400 millones una torrefactora que perteneció al capo que pagó la fiesta del 5-0 contra Argentina

Justo Pastor Perafán fue el líder del cartel de Bogotá y un socio directo de los miembros del cartel de Medellín

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Justo Pastor Perafán - Torrefactora
La torrefactora fue vendida en más de 400 millones en una subasta - crédito Visuales IA

Entre los capos colombianos que tuvieron fachadas que ocultaron su accionar delictivo está Justo Pastor Perafán, un abogado que fue el líder del cartel de Bogotá durante varios años.

Perafán utilizó su conocimiento en Derecho para crear estructuras legales que facilitaron el lavado de activos y el manejo de bienes provenientes del narcotráfico; fue conocido por operar redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y por acumular una de las mayores fortunas ilícitas en Colombia.

Bajo los alias de “Don Pepe” y “El Panadero”, estableció vínculos con carteles nacionales e internacionales, lo que le permitió ampliar su influencia y operaciones. Su patrimonio incluyó empresas, fincas y maquinaria industrial, entre ellas una torrefactora de café que fue incautada por las autoridades y el 24 de abril de 2026 fue subastada.

Cabe recordar que Justo Pastor Perafán fue arrestado en 1997 en San Cristóbal, Venezuela, y extraditado a Estados Unidos, donde una Corte Federal en Long Island, Nueva York, lo condenó a 30 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas; desde entonces permanece recluido en una cárcel norteamericana.

Justo Pastor Perafán
Pastor Perafán era el líder del cartel de Bogotá - crédito Reuters

La venta de la torrefactora de Perafán

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que vendió mediante una subasta por 443 millones de pesos una torrefactora industrial de café que permanecía bajo administración de la entidad.

La maquinaria, compuesta por equipos para tostión, molienda, transporte y empaque de café, fue ofrecida como una maquinaria productiva con potencial de operación en el mercado legal, lo que permite su reincorporación a la actividad económica formal.

Torrefactora - SAE
La maquinaria fue vendida por más de 400 millones - crédito SAE

La SAE confirmó la venta mediante un comunicado en el que destacó que el dinero de la subasta será utilizado para programas sociales y financiar la administración de otros predios administrados por la entidad.

“Con esta adjudicación, la torrefactora deja atrás su vínculo con economías ilegales y pasa a integrarse al circuito productivo, en un proceso que evidencia el tránsito de activos ilícitos hacia usos legales y generadores de valor”, se lee en el comunicado.

De la misma forma, se informó que el objetivo de la entidad es comercializar los bienes provenientes de actividades ilegales para que los predios y elementos puedan ser utilizados de manera legal.

Perafán fue el capo que pagó la fiesta tras el 5-0 contra Argentina

El capo fue protagonista de la celebración en Argentina - crédito EFE
El capo fue protagonista de la celebración en Argentina - crédito EFE

El 5 de septiembre de 1993, tras la histórica victoria 5-0 de la selección Colombia sobre Argentina en Buenos Aires, se realizó una fiesta en el hotel Caesar Park donde se alojaba el equipo. Al evento asistieron futbolistas, periodistas y figuras de la política colombiana, que pensaron que la celebración era pagada por la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, al finalizar la fiesta, se supo que el narcotraficante Justo Pastor Perafán había cubierto la cuenta, que solo en champaña alcanzó los 12.000 dólares.

Varios asistentes, entre ellos periodistas y políticos, afirmaron que desconocían el origen de los fondos durante la celebración y que solo años después se enteraron de la participación de Perafán.

Uno de los periodistas que estuvo allí fue Hernán Peláez, que recordó en el pódcast El país del 5-0 que fue un mesero el que alertó a los comunicadores en la recepción de que en el segundo piso se estaba registrando una celebración de colombianos.

“Un funcionario del hotel nos preguntó a los periodistas que estábamos en el primer piso quién iba a pagar la cuenta de champaña que corría a borbotones. Luego supimos que quien pagó en efectivo, de su bolsillo, fue Pastor Perafán”, afirmó Hernán Peláez.

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