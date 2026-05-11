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Mario Delgado atiza polémica sobre Calendario Escolar: después del 15 de junio, las escuelas se vuelven una “estancia forzada”

El secretario de Educación argumentó que Las aulas pierden propósito pedagógico real

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El secretario Mario Delgado sostuvo que después de la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y prevalece el trabajo administrativo, por lo que propuso ajustar las fechas atendiendo también las condiciones climáticas y geográficas del país
El secretario Mario Delgado sostuvo que después de la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y prevalece el trabajo administrativo, por lo que propuso ajustar las fechas atendiendo también las condiciones climáticas y geográficas del país

En medio de la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) convocada para este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, salió a defender públicamente la propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 con un argumento pedagógico de fondo: después del 15 de junio, las escuelas dejan de cumplir su función real.

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa“, afirmó el funcionario.

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La declaración más contundente del titular de la SEP fue directa: “Se convierte la escuela en una estancia forzada”.

(SEP)
(SEP)

“México no cabe en un solo calendario”

Delgado también planteó una lectura de fondo sobre la diversidad climática y geográfica del país. “La realidad es que México no cabe en un solo calendario“, sostuvo, poniendo como ejemplo el caso de Sonora, donde las temperaturas alcanzan los 45 grados durante los meses de junio y julio, condición que hace prácticamente inviable continuar con clases presenciales en condiciones dignas.

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Este argumento se alinea con lo señalado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera de este lunes recordó que ya existen precedentes de ajustes regionales al calendario —como en Aguascalientes, que suspende clases durante su Feria y las repone después— siempre con aval de la propia Secretaría.

El secretario reconoce el impacto en las mujeres

Sin embargo, Delgado también admitió una de las críticas más repetidas en los últimos días: “Al cerrar la escuela, la carga del trabajo recae en las mujeres”. El reconocimiento llega en un momento en que organizaciones de padres de familia, sindicatos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han advertido que unas vacaciones de casi tres meses —del 5 de junio al 31 de agosto— dejarían a millones de niñas, niños y adolescentes sin supervisión, mientras sus cuidadores continúan trabajando.

La CNDH exhortó a la SEP y al Conaedu a reconsiderar la medida, señalando que aumenta el riesgo de accidentes, violencia y afectaciones en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de la infancia.

Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

El origen de la polémica

La controversia estalló luego de que la SEP anunció el adelanto del cierre del ciclo escolar al 5 de junio, argumentando la ola de calor que afecta al país y la realización de la Copa FIFA 2026, con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La medida fue aprobada por unanimidad en el Conaedu —con los secretarios de Educación de las 32 entidades— aunque días después varios gobernadores expresaron su rechazo. Ante ello, Sheinbaum aclaró que la propuesta “no fue una ocurrencia de Mario”, y convocó a una nueva reunión del Conaedu este lunes a las 10:00 horas para buscar una solución de consenso, con la premisa de conservar las seis semanas de vacaciones históricas.

La decisión definitiva sobre el calendario escolar está aún por definirse.

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