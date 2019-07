"Nothing on you" con Paulo Londra y Dave forma parte del nuevo disco que estará listo el 12 de julio. También se encuentran las canciones: "Beautiful People" con Khalid; "South or the Border" junto a Camila Cabello & Cardi B; "Cross me" con Chance The Rapper & PNB Rock; "Take me back to London" con Stormzy; "Best part of me" junto a Yebba; y "I don't care" con Justin Bieber.