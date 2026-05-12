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Telecinco cancela ‘Visto lo visto’, el sustituto de ‘Socialité’, un mes después de su estreno por las bajas audiencias

El programa de los findes de semana de Telecinco, presentado por Verónica Dulanto, se despide de los espectadores este sábado 16 de mayo

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Verónica Dulanto, presentadora de 'Visto lo visto' (Mediaset España)
Verónica Dulanto, presentadora de 'Visto lo visto' (Mediaset España)

Mediaset no termina de encontrar la fórmula para sus fines de semana tras el fin del Socialité de María Patiño, en diciembre de 2023. Tras intentarlo con María Verdoy al frente, la cadena decidía cancelar definitivamente el formato el 27 de julio de 2025 tras ocho años en antena. El motivo no era otro que la insatisfacción de la directiva con las bajas audiencias.

Poco después llegó a la parrilla ¡Vaya fama!, presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, pero tampoco terminó de cuajar. Esta propuesta se emitió desde el 6 de septiembre de 2025 hasta este pasado mes de febrero, cuando decidían retirarlo por el mismo motivo. Tras una sustituciópn temporal por El precio justo, llegaba a la peuqeña pantalla Visto lo visto, que se estrenó el pasado 11 de abril. Un mes después, Mediaset lo ha cancelado.

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María Patiño, en 'Socialité'. (Mediaset España)
María Patiño, en 'Socialité'. (Mediaset España)

Este pasado domingo, el último de su emisión, la cuota de pantalla bajó hasta el 5,3%, una cifra muy baja y alejada de su competencia, D Corazón en La 1, que hizo un 10,1% y de La ruleta de la suerte, que logró un 16,4%.

Lo cierto es que las audiencias nunca han terminado de apostar por Visto lo visto ya que en su estreno se quedó con un 6,8% de audiencia, un dato muy silimar al que tenía ¡Vaya fama!, el formato al que sustituyó.

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El adiós a ‘Visto lo visto’ deja su hueco a MotoGP

La salida del programa de la parrilla supone un nuevo revés para Verónica Dulanto, que volvía a ponerse al frente de un formato televisivo después de varios meses alejada de la pantalla, lo que en el argot del medio se conoce como “hacer pasillos”.

La presentadora ya era consciente desde el principio de que el reto no iba a ser sencillo. El objetivo pasaba por enganchar poco a poco a la audiencia en una franja especialmente complicada y en un momento delicado para Telecinco, que como ha quedado demostrado no ha dado con la fórmula para cubrir las mañanas de sus fines de semana.

Verónica Dulanto (MEDIASET ESPAÑA).
Verónica Dulanto (MEDIASET ESPAÑA).

Con un discurso optimista y apelando al trabajo constante, Dulanto defendía la necesidad de ir “paso a paso” para consolidar el formato. Sin embargo, los resultados no han terminado de acompañar a la emoción de la periodista y la cadena ha decidido cortar por lo sano tras varios fines de semana marcados por discretos datos de audiencia.

La cancelación de Visto lo visto se suma además a otros intentos fallidos de Telecinco por encontrar una fórmula competitiva para el access sobremesa del fin de semana. Desde el final de Socialité, especialmente tras la marcha de María Patiño, la cadena sigue buscando un relevo capaz de hacer frente a ofertas ya consolidadas como D Corazón o La ruleta de la suerte, mientras ahora será MotoGP quien tome el control de ese hueco en la programación.

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