Daniel Quintero admite fracaso de intervenciones a EPS: “Ningún gobierno ha salvado una”

Daniel Quintero analiza el informe de la Contraloría y explica por qué las intervenciones para administrar las EPS no han funcionado en ningún gobierno. Se abordan la corrupción, la falta de capitalización y la ineficacia de la Supersalud. - crédito @QuinteroCalle/X

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, reconoció públicamente que las intervenciones realizadas a las EPS no han funcionado ni en el actual Gobierno ni en administraciones anteriores, luego de que la Contraloría General advirtiera sobre el deterioro financiero y operativo de varias entidades intervenidas.

A través de un video publicado en redes sociales, Quintero afirmó que las medidas de intervención implementadas por la Superintendencia de Salud no han logrado rescatar a las EPS y señaló que existe un problema estructural que impide su recuperación.

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“Coincido con el informe de la Contraloría. Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno”, aseguró el funcionario.

Las declaraciones se conocen después de que la Contraloría emitiera una advertencia sobre la situación crítica de varias EPS intervenidas, entre ellas Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, SOS y Capresoca.

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“Ningún gobierno ha salvado una EPS intervenida”

En su intervención, Quintero fue más allá y cuestionó la efectividad histórica de las medidas adoptadas por distintos gobiernos frente a la crisis del sistema de salud.

“¿Qué gobierno ha salvado una sola EPS intervenida? Ninguno. En los últimos veinte años, cien EPS han sido liquidadas”, afirmó.

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El superintendente explicó que una de las principales dificultades es que los interventores designados por el Estado no tienen capacidad de capitalizar las entidades, situación que limita cualquier intento de recuperación financiera.

Además, sostuvo que en algunos casos se mantuvieron prácticas que, según él, llevaron inicialmente a la crisis de las EPS.

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“Muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas”, señaló.

Quintero también lanzó críticas directas a la propia Superintendencia Nacional de Salud, asegurando que históricamente ha existido falta de control y problemas graves en el manejo de la información.

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“La Superintendencia de Salud es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, manifestó.

El sistema de salud enfrenta alertas por el deterioro financiero y operativo de varias EPS intervenidas en el país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Contraloría alertó sobre deterioro financiero de las EPS

Las declaraciones del superintendente se producen tras el informe presentado por la Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que advirtió una situación crítica en las EPS bajo intervención forzosa administrativa.

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El organismo de control aseguró que las entidades intervenidas no muestran mejoras estructurales y, por el contrario, presentan un deterioro financiero que pone en riesgo la prestación del servicio de salud en el país.

Uno de los casos más delicados mencionados en el informe es el de Nueva EPS, la EPS con más afiliados en Colombia, que según la Contraloría no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025.

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Además, el ente de control identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.

El informe también reveló un fuerte deterioro financiero en EPS como Famisanar, Coosalud y Savia Salud.

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En el caso de Famisanar, la Contraloría indicó que la entidad pasó de un indicador financiero considerado aceptable a una condición crítica, mientras que Coosalud incrementó significativamente sus pasivos desde la intervención.

El superintendente de Salud cuestionó la efectividad de las intervenciones a EPS y pidió fortalecer la vigilancia del sistema. - crédito REUTERS/Juan David Duque

Quintero insiste en que las intervenciones “no son la reforma”

Durante su mensaje, Daniel Quintero insistió en que las intervenciones adelantadas por el Gobierno no deben interpretarse como una reforma al sistema de salud, sino como una evidencia de la crisis estructural que enfrenta el modelo actual.

“Las intervenciones no son la reforma a la salud. Por el contrario, son la demostración de que se necesita una reforma a la salud”, afirmó.

El funcionario aseguró que muchas de las EPS intervenidas llegaron a una situación crítica debido al manejo irregular de recursos públicos destinados a la salud.

“Se dedicaron a construir campos de golf, a comprar hoteles y clínicas en otros países con la plata que les daba el gobierno”, dijo.

Según Quintero, cuando la Superintendencia toma control de las entidades encuentra sistemas administrativos, financieros, jurídicos y asistenciales completamente deteriorados, lo que hace casi imposible recuperar las EPS.

“La suerte de muchas de esas EPS, la mayoría, está echada”, sostuvo.

Crisis del sistema de salud y aumento de quejas

La Contraloría también alertó sobre el aumento histórico de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) en el sistema de salud durante 2025.

De acuerdo con el informe, se registraron más de 2 millones de reclamaciones, un incremento del 27,4% frente a 2024. Los principales reclamos están relacionados con la entrega de medicamentos y la demora en asignación de citas médicas.

Asimismo, el organismo señaló que ninguna de las EPS intervenidas alcanza un cumplimiento total de los fallos de tutela relacionados con el derecho a la salud.

En el caso de Emssanar, la Contraloría indicó que solo cumple el 4,48% de las tutelas interpuestas por usuarios.

La Contraloría advirtió riesgos en la sostenibilidad de las EPS intervenidas y llamó la atención sobre su deterioro financiero. - crédito archivo Colprensa / Álvaro Tavera

Contraloría convocará mesa de trabajo

Ante la gravedad de la situación, la Contraloría anunció que convocará una mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas para revisar los hallazgos y hacer seguimiento a las medidas correctivas.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que existe una amenaza real para la sostenibilidad financiera del sistema y para la continuidad en la prestación del servicio.

“La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención”, concluyó el jefe del organismo de control.