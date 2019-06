—Es una decisión que históricamente tomamos muchos argentinos, porque pasan cosas en Buenos Aires que no pasan en el resto del país. Hay profesiones que no se desarrollan en otras provincias o se desarrollan menos. En mi caso, vine porque no solo me gustaba el teatro, sino que me gustaba el cine, la tele, y no había ni en Paraná ni en Santa Fe, donde yo me desarrollé… Estudiaba una carrera que les gustaba a mis padres. Ellos pensaban que Economía iba a ser una carrera que a futuro me iba a servir. No estaban equivocados, pero no estaba dotado para estudiar ni Ciencias Económicas, ni Economía. De hecho, fui cuatro años a la facultad y no aprobé ni matemáticas, ni contabilidad, ni de primero, ni de segundo, ni de nada. Aprobaba las teóricas, las que podía leer y memorizar.