"Me gustaron todas las temporadas del programa. Tenía una excelente producción que se encargaba de hacer una buena selección de los invitados, tuvimos a todos", reconoció Nico en diálogo con Teleshow. "Las entrevistas mano a mano era la parte que más disfrutaba del programa. Si me preguntas si hoy se podría hacer nuevamente el programa, realmente no lo sé", agregó.