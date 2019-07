Una de las pruebas de que esto por ahora no va a pasar fue la la actitud de Pérez este miércoles por la tarde, cuando en su cuenta de Instagram realizó una publicación donde se la ve posando en el escenario del teatro Colón, a sala vacía, con el siguiente mensaje: "En mi amado teatro Colón". Inmediatamente, la imagen recibió más de 1400 Me Gusta y un sinfín de comentarios elogiando a la periodista, pero eso no fue todo.