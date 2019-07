Inmediatamente, amigos y fans de la pareja celebraron la escena con frases tales como: "Me muero", "Mi nueva pareja favorita", "No pueden más", "Esto arde", "Qué lindos", etc. Y muchas fans se mostraron deseosas de estar en el lugar de Tini, que la imagen se muestra sonriente mientras filma con su celular frente a un espejo.