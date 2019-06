Durante cinco años Arthur y Marylin tuvieron algunos encuentros ocasionales que se hicieron cada vez más frecuentes. Ella ya era Marylin Monroe, la diosa de Hollywood, pero también la actriz en conflicto con ella misma, la mujer que en menos de dos años, se había enamorado, casado, peleado, reconciliado y divorciado de Joe Di Maggio, estrella de béisbol de los New York Yankees. Por eso miles de estadounidenses sufrieron una trompada de knock out cuando trascendió su romance con Arthur Miller. Sí, ese escritor ácido que cuestionaba el status quo, el intelectual sospechado de "comunista", y por tanto apuntado por la caza de brujas que había destapado su ex amigo Elia Kazan y que comandaba el senador Joseph McCarty.