Diana y John estaban juntos y contra el mundo, ese mismo mundo que aplaude a los hombres que salen con mujeres 18 años más chicas pero se asombra si pasa al revés (y si no que lo diga Emmanuel Macron y su esposa Brigitte o en estas pampas Viviana Saccone y su ex novio, 25 años menor). Por eso si a John le preguntaban por la diferencia de edad simplemente contestaba: "Me divierto más con Diana que con nadie en mi vida. Y lo extraño es que antes de que nos conociéramos pensaba que nunca tendría una relación exitosa. Ella me dijo que pensaba lo mismo. Entonces, bam, nos encontramos y enamoramos".