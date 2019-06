—Nunca sentí maltrato. Al contrario, agradecida de mis comienzos, me encontré con mucha gente muy buena. Desde el Interior se ve a Buenos Aires como una jungla, la competencia desleal. Pero nada que ver, mucha gente buena. Cuando me vine estaba de novia, entonces creo que por eso no viví ni sufrí acosos. Lo que sí me acuerdo es que había un productor que era muy baboso, pero no se pasaba de ahí, al estar siempre de novia no me expuse a situaciones traumáticas. Me acuerdo que conté una vez sobre un representante… Pero tenía la fortaleza y mi seguridad hizo que no lo viviera como un trauma; al contrario, lo mandé a cag… y se terminó ahí.