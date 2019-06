View this post on Instagram

Vamoooos con todo … @noeliamarzolok 😁✌️😁✌️ #superbailando2019 @elchatoprada @hoppefede. Nuestro sueño y por lo q vamos a luchar 💪💪💪#MERENDERO “LAS TRINCHERAS” Este comedor es la obra de un grupo de mujeres preocupadas por la difícil situación que atraviesa el pueblo de Icaño. Desde hace más de cuatro años le dan de comer a más de 200 niños, lo que comenzó siendo una merienda y una comida los sábado se convirtió en el lugar donde concurren diariamente para poder comer. Si llueve se dificulta porque no tienen un lugar techado. SUEÑO: Terminar de construir el espacio físico