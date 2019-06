¿Desafortunada en el amor? Los novios no duran demasiado en la vida de la conductora y panelista; muchos no fueron blanqueados en su momento, como sucedió con el hoy goleador de la Selección, y otros, a pesar de conocerse, no duraron. Este año Sol salió con Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas que se dedica a lo que más le gusta: profesor de equitación. Pero aunque por su trabajo pasa muchas horas al aire libre, fue entre penumbras que conoció a Sol. Sucedió en una disco, claro. De la Costanera porteña, para más datos geográficos. "Yo lo miraba, lo miraba, lo miraba… -recordó la ex chica del clima– Yo fui al baño, él salió del suyo. '¡Hola!', me dice. 'Hola'". Y así comenzó todo.