En agosto del 2016 la ex Bailando fue sobreseída en la causa por "sustitución de identidad" que le había iniciado el productor. El año pasado la bailarina estuvo en un programa de televisión y abandonó el estudio luego de que le preguntaran por el tema: "Mi hijo está mirando el programa. A mí me parece una total falta de respeto. La verdad que me quiero retirar. Parezco Carmen pero me quiero ir. No me siento cómoda con esta situación. Fue muy intencional. Y acabo de decir que mi hijo esta mirando, podrían haberlo evitado"