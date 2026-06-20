Nicaragua

Una reforma a la empresa encargada de las importaciones y exportaciones de Nicaragua le entrega el control a Laureano Ortega

La modificación legal, según Nicaragua Investiga, coloca al asesor presidencial al frente de la empresa pública de comercio exterior, con capacidad para definir bienes estratégicos, alimentos básicos, utilidades y acuerdos con Rusia y China.

Guardar
Google icon
Laureano Ortega Murillo presidirá una junta directiva de tres miembros en ENIMEX y tendrá voto doble para definir decisiones en caso de desacuerdo. /(REUTERS/Evgenia) Novozhenina/Pool
Laureano Ortega Murillo presidirá una junta directiva de tres miembros en ENIMEX y tendrá voto doble para definir decisiones en caso de desacuerdo. /(REUTERS/Evgenia) Novozhenina/Pool

La reforma a la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX), aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, entrega a Laureano Ortega el control de la empresa estatal que maneja importaciones y exportaciones públicas, una decisión que, según Nicaragua Investiga, concentra en el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo la capacidad de decidir sobre bienes estratégicos, alimentos básicos, utilidades y alianzas comerciales con socios como Rusia y China.

El cambio también elimina controles internos previstos en la ley anterior. La iniciativa deroga por completo los artículos 7 y 17 de la Ley 981, que regulaban la fiscalización interna e incompatibilidades de cargos dentro de la estructura comercial del Estado.

PUBLICIDAD

Según Nicaragua Investiga, el régimen envió a la Asamblea Nacional una reforma exprés a la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones, que fue aprobada de inmediato. Aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo justificaron los cambios con criterios de “eficiencia” y “racionalidad del gasto público”, el texto legal, según ese medio, rediseña la estructura de poder de la compañía estatal para centralizar sus decisiones económicas.

La modificación altera el esquema institucional aprobado en 2018. ENIMEX pasa a quedar “bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio”, lo que, según Nicaragua Investiga, elimina la autonomía con la que la empresa operaba hasta ahora.

PUBLICIDAD

Daniel Ortega y Rosario Murillo justificaron los cambios en ENIMEX por eficiencia y racionalidad del gasto público, pero Nicaragua Investiga sostiene que centralizan decisiones económicas.
Daniel Ortega y Rosario Murillo justificaron los cambios en ENIMEX por eficiencia y racionalidad del gasto público, pero Nicaragua Investiga sostiene que centralizan decisiones económicas.

Con la reforma, Laureano Ortega Murillo, como asesor presidencial para las inversiones, presidirá una junta directiva de solo tres miembros y tendrá voto doble en caso de desacuerdo, según Nicaragua Investiga. Los otros dos integrantes serán el presidente del Banco Central y el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

La reforma establece que habrá quórum con la presencia de dos miembros y que las decisiones se tomarán por mayoría simple, según el texto citado por Nicaragua Investiga. Si no existe acuerdo, la presidencia de la junta tendrá doble voto; en ese sentido, esta cláusula le otorga a Laureano Ortega la decisión final sobre las finanzas de la empresa estatal.

Ese nuevo diseño concentra la conducción del comercio estatal en un círculo cerrado. Según Nicaragua Investiga, la junta actuará con “las facultades de un mandatario generalísimo”, una fórmula que amplía de forma directa su margen de maniobra sobre recursos públicos y operaciones comerciales.

Entre esas atribuciones figura “decidir sobre el destino de las utilidades que produzca la Empresa”, según el texto legal citado por Nicaragua Investiga. También podrá “aprobar la constitución de empresas de economía mixta, celebración de asociaciones, uniones temporales, alianzas estratégicas y en general todo acto y contrato de esta naturaleza” con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

ENIMEX concentra bienes estratégicos, comisiones y acuerdos con aliados del régimen

Primer plano de dos hombres con traje oscuro y corbata dándose la mano. Detrás, se ven las banderas de Nicaragua y China
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y Laureano Facundo Ortega Murillo se dan la mano durante un encuentro oficial para fortalecer las relaciones bilaterales. Actualmente, Nicaragua y China mantienen buenas relaciones diplomáticas.

Según Nicaragua Investiga, ENIMEX obtiene ingresos al comercializar en el mercado interno bienes estratégicos y productos recibidos mediante acuerdos con aliados internacionales como Rusia y China. La empresa también cobra comisiones por servicios de importación y exportación, logística aduanera y almacenamiento de carga.

El medio sostiene que el rediseño convierte a la empresa en un canal más ágil para acuerdos comerciales con Beijing y Moscú. Al centralizar el mando y eliminar trabas burocráticas, Laureano Ortega podrá negociar, recibir y distribuir de forma directa cargamentos de bienes estratégicos, créditos y donaciones otorgados por esos aliados, de acuerdo con Nicaragua Investiga.

La misma flexibilidad legal facilita la creación exprés de empresas mixtas con consorcios chinos o rusos. El medio añade que ese esquema también permite desviar operaciones millonarias del escrutinio financiero internacional y blindar la cooperación económica con esos socios estratégicos.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaRosario MurilloNicaraguaComercio ExteriorENIMEX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

La captura de un hombre sospechoso de amenazar la vida de la presidenta Laura Fernández Delgado ocurre en medio de una visita oficial a Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y recientes episodios de violencia.

Costa Rica: Un hombre es detenido en San Carlos por una sospecha de amenaza contra la presidenta Laura Fernández

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

La firma se realizó en Roma y permitirá a la comunidad salvadoreña convertir su permiso vigente en uno italiano con validez en toda la Unión Europea, sin comenzar el proceso desde cero

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

El fenómeno afectará principalmente el oriente del país, aunque las autoridades aseguran que las condiciones seguirán siendo favorables para actividades turísticas y labores agrícolas en la mayor parte del territorio nacional.

Nueva onda tropical ingresará este sábado a Honduras y dejará lluvias en varias regiones

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

El traslado se concretó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca, bajo coordinación entre el Sistema Penitenciario y la PNC, para que el señalado afronte acusaciones ligadas al tráfico de cocaína

Guatemala: La justicia de Estados Unidos recibe en extradición a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Las autoridades panameñas solicitarán la extradición por una investigación de blanqueo de capitales vinculada a la Operación Éxodo, un caso que sigue la ruta del narcotráfico entre Panamá y Europa.

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

TECNO

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

Cómo activar la función de Google en el celular para protegerte de llamadas spam

Cuidado con EvilTokens, el nuevo fraude que se disfraza de Microsoft para infiltrarse en cuentas corporativas

ENTRETENIMIENTO

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

Tras las señales de la Unión Europea, Rusia se abrió al diálogo con el bloque continental

Polonia revocó la Orden del Águila Blanca a Volodimir Zelensky debido a una disputa histórica

Rusia anunció avances en Donetsk: ocupó la localidad de Yurkovka

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”