Una reforma a la empresa encargada de las importaciones y exportaciones de Nicaragua le entrega el control a Laureano Ortega

Laureano Ortega Murillo presidirá una junta directiva de tres miembros en ENIMEX y tendrá voto doble para definir decisiones en caso de desacuerdo. /(REUTERS/Evgenia) Novozhenina/Pool

La reforma a la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX), aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, entrega a Laureano Ortega el control de la empresa estatal que maneja importaciones y exportaciones públicas, una decisión que, según Nicaragua Investiga, concentra en el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo la capacidad de decidir sobre bienes estratégicos, alimentos básicos, utilidades y alianzas comerciales con socios como Rusia y China.

El cambio también elimina controles internos previstos en la ley anterior. La iniciativa deroga por completo los artículos 7 y 17 de la Ley 981, que regulaban la fiscalización interna e incompatibilidades de cargos dentro de la estructura comercial del Estado.

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Según Nicaragua Investiga, el régimen envió a la Asamblea Nacional una reforma exprés a la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones, que fue aprobada de inmediato. Aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo justificaron los cambios con criterios de “eficiencia” y “racionalidad del gasto público”, el texto legal, según ese medio, rediseña la estructura de poder de la compañía estatal para centralizar sus decisiones económicas.

La modificación altera el esquema institucional aprobado en 2018. ENIMEX pasa a quedar “bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio”, lo que, según Nicaragua Investiga, elimina la autonomía con la que la empresa operaba hasta ahora.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo justificaron los cambios en ENIMEX por eficiencia y racionalidad del gasto público, pero Nicaragua Investiga sostiene que centralizan decisiones económicas.

Con la reforma, Laureano Ortega Murillo, como asesor presidencial para las inversiones, presidirá una junta directiva de solo tres miembros y tendrá voto doble en caso de desacuerdo, según Nicaragua Investiga. Los otros dos integrantes serán el presidente del Banco Central y el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

La reforma establece que habrá quórum con la presencia de dos miembros y que las decisiones se tomarán por mayoría simple, según el texto citado por Nicaragua Investiga. Si no existe acuerdo, la presidencia de la junta tendrá doble voto; en ese sentido, esta cláusula le otorga a Laureano Ortega la decisión final sobre las finanzas de la empresa estatal.

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Ese nuevo diseño concentra la conducción del comercio estatal en un círculo cerrado. Según Nicaragua Investiga, la junta actuará con “las facultades de un mandatario generalísimo”, una fórmula que amplía de forma directa su margen de maniobra sobre recursos públicos y operaciones comerciales.

Entre esas atribuciones figura “decidir sobre el destino de las utilidades que produzca la Empresa”, según el texto legal citado por Nicaragua Investiga. También podrá “aprobar la constitución de empresas de economía mixta, celebración de asociaciones, uniones temporales, alianzas estratégicas y en general todo acto y contrato de esta naturaleza” con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

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ENIMEX concentra bienes estratégicos, comisiones y acuerdos con aliados del régimen

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y Laureano Facundo Ortega Murillo se dan la mano durante un encuentro oficial para fortalecer las relaciones bilaterales. Actualmente, Nicaragua y China mantienen buenas relaciones diplomáticas.

Según Nicaragua Investiga, ENIMEX obtiene ingresos al comercializar en el mercado interno bienes estratégicos y productos recibidos mediante acuerdos con aliados internacionales como Rusia y China. La empresa también cobra comisiones por servicios de importación y exportación, logística aduanera y almacenamiento de carga.

El medio sostiene que el rediseño convierte a la empresa en un canal más ágil para acuerdos comerciales con Beijing y Moscú. Al centralizar el mando y eliminar trabas burocráticas, Laureano Ortega podrá negociar, recibir y distribuir de forma directa cargamentos de bienes estratégicos, créditos y donaciones otorgados por esos aliados, de acuerdo con Nicaragua Investiga.

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La misma flexibilidad legal facilita la creación exprés de empresas mixtas con consorcios chinos o rusos. El medio añade que ese esquema también permite desviar operaciones millonarias del escrutinio financiero internacional y blindar la cooperación económica con esos socios estratégicos.