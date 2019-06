Los problemas de salud de Salomón comenzaron en junio del año pasado, cuando se conoció la noticia que había sido internada por una hernia umbilical que, según ella, venía arrastrando desde hacía tiempo porque no contaba con una obra social para operarse. "Me he dejado estar mucho con mi salud, pero va a estar todo bien", dijo en aquella ocasión desde el centro médico. Después de casi diez días, le dieron el alta