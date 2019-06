A fines de abril Salomón reapareció en televisión, invitada por Mirtha Legrand a su ciclo de El Trece. Allí explicó que se aferró a sus hijas para poder enfrentar la enfermedad. "Fue tremendo. Fue difícil cuando los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto'. Y yo tuve que contárselo a mis hijas. Primero se lo dije a la más grande, y me respondió: 'Ay, mamá, no me dejes sola…'", relató Beatriz, entre lágrimas.